Владимир, , 19:00 — REGNUM Во Владимире филиал Приволжского исследовательского медицинского университета размесят в здании бывшего Института искусств и художественного образования ВлГУ на Октябрьском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

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Здание находится в собственности области и много лет находится в пользовании ВлГУ. Администрация договорилась с вузом о его передаче. Юридические процедуры планируют завершить до конца 2022 года.

В здании заменят коммуникации, проведут внутренний и фасадный ремонт. Ремонт планируется начать в феврале 2023 года и завершить к августу. Площадь корпуса составляет около четырёх тысяч квадратных метров, он рассчитан на 600 студентов.

Создание медицинского университета во Владимирской области одобрил Миздрав РФ.