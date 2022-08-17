Альметьевск, Татария, , 19:02 — REGNUM По факту нарушения прав 92-летнего жителя города Альметьевска организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Следователь Sledcom.ru

Следователи выявили публикацию о том, что в Альметьевске 92-летний мужчина несколько месяцев не может добиться оформления инвалидности и получить положенные льготы. Медицинские работники не оказывают ему должного содействия.

Ранее ИА REGNUM передавало, пожилая инвалид первой группы, проживающая в одном из домов в Казани, несколько месяцев не выходила на улицу, так как перила лестницы у подъезда сломаны. Представители ТСЖ не реагируют на неоднократные жалобы инвалида.

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