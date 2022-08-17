Москва, , 18:57 — REGNUM Не верить информации о том, что командующим Черноморским флотом назначен вице-адмирал Виктор Соколов, призвали в отделе информационного обеспечения Черноморского региона Минобороны РФ, передаёт 17 августа РБК.

Матросы Черноморского флота Mil.ru

«Не верьте сплетням, когда будет назначен, тогда будет официально об этом сообщено», — сообщает издание.

Ранее «РИА Новости Крым» распространило информацию о том, что Соколов назначен главой Черноморского флота.

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