Тамбов, 14 февраля, 2018, 10:09 — ИА Регнум. Два микроавтобуса столкнулись в Тамбовской области. Об этом сообщил официальный представитель УМВД по региону Алексей Жданов в интервью РИА «Новости».

Авария произошла в среду, 14 февраля, на 460 км трассы Р-22 «Каспий» в Тамбовском районе. В результате ДТП пострадали 8 человек.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель одного из микроавтобусов, который выехал на «встречку».

"Предварительно — в ночное время кто-то по невнимательности выехал на встречную полосу для обгона и не успел завершить обгон», — сказал источник.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

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