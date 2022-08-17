Ковров, Владимирская область, 17 августа, 2022, 18:51 — ИА Регнум. В городе Коврове Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту получения травмы работником деревообрабатывающего предприятия. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Советский плакат по технике безопасности. Мастер! Все ли ты сделал для безопасности работы

По версии следствия, в нарушение действующих правил и норм при проведении деревообрабатывающих мероприятий с работником предприятия не был проведён инструктаж по технике безопасности, но его допустили его к работе. В мае правая рука работника попала в движущуюся деревообрабатывающую фрезу станка, что привело к ампутации кисти.

В отношении работодателя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».