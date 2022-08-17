Троицкий район, Челябинская область, 17 августа, 2022, 18:45 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области местного жителя осудили за гибель двухлетней девочки. Об этом пишут СМИ.

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Городской суд признал гражданина виновным в причинении смерти по неосторожности и в угрозе убийством. В результате ему было назначено полтора года колонии общего режима.

Отметим, обвинение настаивало на умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и запрашивало для подсудимого 12 лет колонии. Однако в суде квалификация преступления была изменена.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 5 февраля. Пьяный гражданин поругался со своей сожительницей и напал на неё с ножом. Но нож попал в девочку, которую. женщина держала в руках. Спасти ребёнка не удалось.