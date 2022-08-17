Астрахань, , 18:44 — REGNUM В Астрахани 37-летний местный житель, выстреливший в ребенка из спортивной пневматической винтовки, предстанет перед судом. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Винтовка Иван Шилов © ИА REGNUM

По версии следствия, вечером 17 июня нетрезвый мужчина на балконе квартиры своего знакомого в Трусовском районе взял хранившуюся там спортивную пневматическую винтовку и выстрелил в людей, находивших на пешеходной части дороги между многоквартирными домами. Пуля попала в голову гулявшему на улице восьмилетнему мальчику. Ребёнка госпитализировали и провели операцию. Пулю извлекли из головы, мальчик выжил.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, с применением оружия». Расследование завершено, дело направили в суд.