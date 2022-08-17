Брюссель, 17 августа, 2022, 18:48 — ИА Регнум. НАТО готово вмешаться в ситуацию с Косово «на основании своего мандата ООН», сообщил 17 августа журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

После переговоров с сербским президентом Александром Вучичем генсек НАТО объявил, что Международные силы безопасности в Косове «готовы вмешаться, если под угрозой окажется стабильность».

Необходимость переговоров с Белградом он объяснил тем, что существует «риск эскалации», которой не следует допускать, о чём якобы и беспокоится руководство НАТО.

«НАТО делает свою часть, — сказал Столтенберг. — Лучше всего предотвратить, но мы готовы действовать при необходимости».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Брюсселе ожидается встреча Вучича с премьер-министром Косова и Метохии Альбином Курти. Завтра они должны провести переговоры со спецпредставителем ЕС по Западным Балканам Мирославом Лайчаком.