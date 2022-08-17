Москва, , 21:15 — REGNUM Известный продюсер Сергей Лавров прокомментировал желание певца Николая Баскова запустить российский аналог «Евровидения». Его слова 17 августа приводит портал Blitz Plus.

Николай Басков Кадр из интервью на телевидении

«А чем «Новая волна» не «Евровидение»? Он опоздал, надо было делать раньше, у нас Игорь Крутой уже есть, у которого все ничуть не хуже. Нужно только масштаб чуть-чуть расширить. Я не знаю, что может сделать Николай Басков нового, чтобы привлечь внимание», — заявил Лавров. Он также посоветовал Баскову не искать инвесторов для своего проекта, а помочь уже существующему фестивалю Игоря Крутого.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, критик Евгений Бабичев раскрыл имена артистов, которые смогут достойно исполнить гимн России. По мнению Бабичева, идеальными кандидатами для подобной задачи могут стать SHAMAN, Сергей Волчков, Пелагея, Анна Asti или Zivert.

Читайте ранее в этом сюжете: Известный критик назвал артистов, которые смогут исполнить гимн России