Вильнюс, 17 августа 2022, 18:35 — REGNUM Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает такую инициативу Пакруойской усадьбы Гедрюса Климкявичюса о бойкоте российских туристов. Об этом в среду, 17 августа, заявила президент Ассоциации Эвалда Шишкаускене.
Ранее управляющий одной из главных достопримечательностей Литвы Пакруойской усадьбы Гедрюс Климкявичюс в интервью национальному радио LRT призвал все гостиницы и рестораны страны не принимать российских туристов.
Предложение Климкявичюса вызвало неоднозначную реакцию в литовском обществе, в значительной степени негативную.