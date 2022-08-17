Вильнюс, , 18:35 — REGNUM Ассоциация гостиниц и ресторанов Литвы не поддерживает такую инициативу Пакруойской усадьбы Гедрюса Климкявичюса о бойкоте российских туристов. Об этом в среду, 17 августа, заявила президент Ассоциации Эвалда Шишкаускене.

Литва Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Вчера правление ассоциации обсуждало этот вопрос, однако решило не поддерживать такую инициативу, так как в ней нет необходимости — в Литву сейчас приезжают только единичные туристы из России. Лично я поддерживаю инициативу Гедрюса, но решение принимать или не принимать русских должен принять каждый бизнесмен отдельно», — передаёт слова Шишкаускене издание «Дельфи» .

Ранее управляющий одной из главных достопримечательностей Литвы Пакруойской усадьбы Гедрюс Климкявичюс в интервью национальному радио LRT призвал все гостиницы и рестораны страны не принимать российских туристов.

«Они (российские туристы — ред.) замазаны кровью, поэтому мы хотим распространить весть, что в Литве или хотя бы в Пакруойской усадьбе их не ждут», — сказал он.

Предложение Климкявичюса вызвало неоднозначную реакцию в литовском обществе, в значительной степени негативную.