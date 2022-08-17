Казань, 17 августа, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Новое производство железобетонных изделий открылось в столице Татарии. Ранее аналогичная продукция ввозилась в республику из Рязани, Нижнего Новгорода и Воронежа. Строительные компании теперь могут сэкономить на логистических расходах, которые составляют до 40% стоимости продукции, сообщает 17 августа пресс-служба главы РТ.

Tatarstan.ru Производство стройматериалов

Производство запущено в июне 2022 года. На казанском предприятии выпускают бордюры, водоотводные люки, железобетонные перемычки и плиты, малые архитектурные формы, а также всевозможных конфигураций плитку.

Ежегодно компания может отгружать 500-700 тыс. кв. метров плитки и около 1,2 млн погонных метров бордюров. Продукция изготавливается методом сухого вибропрессования.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Татарии на территориях опережающего социально-экономического развития «Зеленодольск», «Набережные Челны» и «Чистополь» одобрено пять новых производств.

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