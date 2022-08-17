Астрахань, 17 августа, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В Астраханской области к новому учебному году готовы все 256 школ региона. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

За парты сядут 128 тысяч школьников, из них 14 тысяч первоклассников. В 2022 году дополнительно 187,6 млн рублей направлено на закупку учебников и 79 млн рублей — на новые парты для первоклассников. Часть книг уже пришла, поставки продолжаются. Кроме того, в классы поставят и новые учительские столы.

Ученики начальных классов — 55 тыс. 257 человек — будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Меню для детей, которым рекомендовано лечебное и диетическое питание, применяется в 27 школах области.

В 40 школ региона поступит новое цифровое оборудование. В девяти школах обновят техническую базу для занятий физкультурой и спортом. В школах организованы пропускной режим, посты охраны, ведётся видеонаблюдение, есть кнопки вызова экстренных служб.