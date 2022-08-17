Брюссель, 17 августа, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал президенту Сербии Александру Вучичу на важность того, чтобы всё международное сообщество выступило единым фронтом против «войны на Украине». Об этом Столтенберг заявил 17 августа в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Следите за развитием событий в трансляции: «Шаг за шагом»: спецоперация ВС России на Украине — трансляция»

Столтенберг полагает, что всё международное сообщество должно призвать к скорейшему окончанию конфликта.

«Атаки на атомную электростанцию являются серьезной угрозой для безопасности сооружений. Это увеличивает риск возникновения ядерных происшествий и угрожает не только населению Украины, соседних стран, но и всего международного сообщества», — процитировало агентство «Бета» слова Столтенберга.

Напомним, что украинские войска систематически обстреливают Запорожскую атомную станцию, создавая угрозу ядерной катастрофы. Власти Запорожской области ранее заявили, что ВСУ пытаются повредить систему охлаждения АЭС, чтобы вызвать неконтролируемую ядерную реакцию.