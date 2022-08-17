Ростов-на-Дону, , 18:27 — REGNUM В Ростовской области в течение двух дней будет штормить. В связи с ухудшением погодных условий объявлено экстренное предупреждение. Об этом предупредили в донском управлении МЧС России 17 августа.

После дождя Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Синоптики ожидают непогоды до конца суток 17 августа, а также в течение суток 18 и 19 августа. В эти дни местами по Ростовской области пройдут сильные дожди, ливни с грозой и градом. Ветер усилится до 20-24 метров в секунду.

ИА REGNUM напоминает, что август в Ростовской области выдался знойным — в последние дни на Дону установилась аномально жаркая погода. Температура воздуха превышала +40 градусов.