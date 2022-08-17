Екатеринбург, , 18:23 — REGNUM Медики Свердловской области помогут своим коллегам из Макеевки Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе горадминистрации.

подписание соглашения между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и главой Макеевки Владиславом Ключаровым о помощи городу в ДНР Департамент информполитики Свердловской области

Известно, что они окажут им помощь и обменяются опытом. Ранее в город приехали представители минздрава региона. Они обошли пять учреждений здравоохранения, чтобы понять потребность в ремонте, кадрах и оборудовании, пишет Накануне. Ru.

Вопрос об отправке уральских специалистов в местные больницы решат по итогам их поездки. Также будет рассматриваться возможность поставки туда необходимого медицинского оборудования. Кстати, уральцы уже привезли своим донбасским коллегам из Перинатального центра аппарат, который даст возможность проводить малотравматичные операции с минимальным вмешательством. Его приобрели при поддержке одного из благотворительных фондов.

Как сообщало ИА REGNUM, Свердловская область помогает в восстановлении Макеевки.