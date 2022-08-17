Санкт-Петербург, , 18:18 — REGNUM В Ленинградской области установили бюст Героя России, генерал-майора Канамата Боташева. Бесстрашный летчик был удостоен высокого звания за свой подвиг, совершенный во время спецоперации на Украине.

Бюст героя России Канамата Боташева Телеграм-канал главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова

На родине Боташева, в Карачаево-Черкесии, с благодарностью восприняли решение властей Ленинградской области об увековечении памяти земляка. Как отметил глава республики Рашид Темрезов, летчик Боташев — пример мужества, стойкости и чести, он вписал свое имя в историю своим подвигом.

«За увековечение памяти нашего земляка искренние слова благодарности губернатору Ленобласти Александру Юрьевичу Дрозденко и жителям региона, где Канамат Хусевич работал последние десять лет в должности заместителя председателя ДОСААФ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, передавая свой огромный опыт и любовь к небу другим пилотам», — говорится в сообщении Темрезова в телеграм-канале.

Напомним, в мае 2022 года при выполнении боевой задачи генерал-майор Канамат Боташев погиб в небе над Луганской Народной Республикой, спасая окруженную группу военнослужащих ВС РФ. Он прикрыл отступление попавшей в окружение штурмовой группы российских военных и был сбит. За его подвиг президент РФ Владимир Путин удостоил Боташева звания Героя России посмертно.

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