17 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера о том, что газохранилища Германии в ноябре 2022 года не могут быть заполнены на 95%.

Мирослава Романенко, , 21:51 — REGNUM Газохранилища Германии в ноябре 2022 года не могут быть заполнены на 95%. Соответствующее заявление в интервью Bloomberg сделал президент Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Холодно Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

По словам Мюллера, газовые хранилища страны заполняются сейчас быстрее, нежели ранее, однако это не сигнал о том, что в Германии могут «расслабиться».

«Я не могу обещать вам, что все хранилища в Германии будут заполнены на 95% в ноябре, даже при хороших условиях спроса и предложения», — отметил он.

Новость обсудили в мессенджере Telegram, а также в социальной сети «ВКонтакте». Среди участников обсуждения были те, кто указал на то, что Германии стоит приобрести газ у США. Иные с сарказмом выразили надежду на то, что в Европе будет суровая зима и тогда канцлеру ФРГ стоит «посмеяться», подобно тому, как ему показалось смешным утверждение о том, что в Донбассе геноцид русских.

«Заполненные хранилища помогают всего лишь регулировать пиковое потребление. Но если постоянных поступлений не будет, то… Да, хреново, холодно, сурово», — отметил Dronny.

«Зато поляки заполнили свои ПХГ (подземные газовые хранилища — М. Р.) полностью благодаря немцам», — добавил Igor V.

«Должен смеяться Шольц. А ржёт почему-то Газпром», — иронизирует Фома Фомич.

«Интересно, а на Октоберфесте все тосты будут за открытие СП-2?» — с сарказмом спросил Олег.

«Папаша Мюллер начал что-то подозревать», — не без юмора написал «товарищ Сухов».

«Можно у поляков купить газ обратно», — пошутил Даниил К.

«Надеюсь, зима будет длинная и суровая, а Газпром и правительство РФ сделают так, чтобы ливерная колбаса (Шольц — М. Р.), смеясь, рассказывала немцам, что прохлада в домах — это плата за оружие украинским нацистам», — пожелал Ден К.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

«Пусть покупают у Штатов — у них с молекулами свободы, а российский — тоталитарный, истинным европейцам не стоит пользоваться», — отметил Aleksey.

«Терминал (регазификационный терминал сжиженного природного газа — М. Р.) такого объема не обеспечит. Вдобавок у американцев свои два завода немножко взорвались», — ответил ему «СВН».

«Пусть Шольц посмеется, ведь на Украине «нет» нацистов, заодно и согреется», — иронизирует «Zелёный Кот».

«И ведь не соврал! Правда, сманипулировал. Видел подсчёты, по которым получалось, что на заполнение хранилищ уходит около четырёх месяцев. Не получается по срокам даже при обычных объёмах поставок. Поэтому не «вряд ли», а точно не успеют. Как говорится, назло бабушке отморозят уши», — подытожил Дмитрий С.

Отметим, на данный момент заполненность хранилищ газа в Германии составляет 77%.