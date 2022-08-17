Брюссель, , 22:58 — REGNUM Для улучшения ситуации на севере Косово и Метохии необходимо, чтобы и Белград, и Приштина продемонстрировали ответственное поведение. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 августа после встречи с президентом Сербии Александром Вучичем в Брюсселе.

Йенс Столтенберг

Столтенберг заявил, что международная военная миссия в Косово и Метохии под командованием НАТО — KFOR готова действовать в случае эскалации конфликта между сербами и албанцами. При этом он подчеркнул, что «конструктивный диалог является единственным путем для решения спорных вопросов».

«Я призываю все стороны проявлять сдержанность и избегать насилия», — процитировало агентство «Бета» слова Столтенберга.

Генсек Североатлантического альянса добавил, что НАТО уважает долгосрочное партнерство с Сербией и что оно продолжит это сотрудничество в целях сохранения мира и безопасности на Балканах.

«Если стабильность окажется под угрозой, KFOR готовы реагировать и предпринять любые меры, необходимые для обеспечения безопасного окружения и свободы передвижения всех жителей Косово», — отметил Столтенберг.

Напомним, что 18 августа в Брюсселе пройдет встреча президента Сербии Александра Вучича с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. Одной из тем встречи будет намерение Приштины отказаться от использования сербских документов, удостоверяющих личность и сербских автомобильных номеров на территории сепаратистского образования.