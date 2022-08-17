Красногорск, 17 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Во Владимирской области проблемными остаются вопросы здравоохранения, общественного транспорта, коммунальной инфраструктуры и аварийного жилья. Об этом шла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым 17 августа, сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Проблемы Ветхого Жилья

«Эти вопросы мы решаем с использованием средств Фонда национального благосостояния, инфраструктурных бюджетных кредитов. Сотрудничаем с Фондом содействия реформированию ЖКХ, с коллегами из федеральных министерств и ведомств. И уверяю, вопросы будут решаться непрерывно и безотлагательно», — рассказал Авдеев.

По словам Авдеева, ряд вопросов из этого списка нельзя решить без федеральной поддержки.

«Ваши письма передо мной лежат, они будут направлены в нужные инстанции, в Правительство. Я Вас прошу с коллегами проработать. Это касается и северного обхода Владимира, это касается здания Владимирского академического областного драматического театра, стадиона «Торпедо» и закупки автобусов и троллейбусов», — ответил Владимир Путин.