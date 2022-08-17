Таллин, 17 августа 2022, 18:24 — REGNUM Въезд в Эстонию власти республики могут закрыть и для тех граждан РФ, которые получили шенгенские визы в других государствах ЕС, сообщает 17 августа ERR.
Как заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, согласно правилам ЕС, европейская страна имеет право блокировать въезд гражданам России.
Законы Евросоюза, отмечает эстонский дипломат, позволяют закрыть въезд и для граждан другой страны — члена ЕС, как например это практиковалось во время пандемии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эстония с 18 августа ввела запрет на въезд в страну граждан РФ, получивших шенгенскую визу в республике. Не выдаёт Эстония гражданам России и временные виды на жительство.
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