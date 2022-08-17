Таллин, 17 августа, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Въезд в Эстонию власти республики могут закрыть и для тех граждан РФ, которые получили шенгенские визы в других государствах ЕС, сообщает 17 августа ERR.

Дарья Драй ИА REGNUM Граница Эстония — Россия

Как заявил эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, согласно правилам ЕС, европейская страна имеет право блокировать въезд гражданам России.

Законы Евросоюза, отмечает эстонский дипломат, позволяют закрыть въезд и для граждан другой страны — члена ЕС, как, например, это практиковалось во время пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эстония с 18 августа ввела запрет на въезд в страну граждан РФ, получивших шенгенскую визу в республике. Не выдаёт Эстония гражданам России и временные виды на жительство.