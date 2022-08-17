Курган, 17 августа, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Курганской области 59 новых автомобилей «Лада Гранта» направлены в медицинские учреждения областного центра, городов и районов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Новые машины для курганских медиков

С 2019 года автопарк медучреждений Зауралья, с учётом вручённых 17 августа машин, пополнили 268 специальных автомобилей. Из них 85 поступили в регион в 2022 году.

Отмечается, что в 2021 году в Курганской области благодаря спецтранспорту обслужено около 134 тысяч вызовов врачей на дом, а за семь месяцев 2022 года — около 110 тысяч вызовов.