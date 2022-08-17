Таллин, , 18:05 — REGNUM Полиция в Нарве задержала 16 августа нынешнего года восемь человек, заступившихся за советский военных памятник танк Т-34 во время принудительного демонтажа памятника властями Эстонии. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

Задержанные «призывали к противостоянию» и демонстрировали военную символику России, утверждают в Нарвском отделении полиции. Кроме того, один из них якобы угрожал человеку, который занимался демонтажем танка. Как рассказывают в полиции, одного жителя Нарвы задержали еще утром 16 августа. Он вел себя «провокационно и неадекватно».

Семеро из задержанных — жители Нарвы. Задержанные были отправлены в отделении полиции Нарвы. Их личности не раскрываются.

Telegram-канал эстонского портала BaltNews сообщил имена четверых из задержанных: Станислав Максимов, Вячеслав Говорухин, Артем Лобин и Виктор Цветков. Утверждается, что они были задержаны спецназом полиции рано утром 16 августа возле памятника, чтобы не могли помешать его демонтажу. Перед их задержанием была отключена видеотрансляция с места монумента.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о принудительной ликвидации военных памятников советского периода Нарвы и северо-восточного региона страны.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника танка Т-34 дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.