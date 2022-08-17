Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В комитете по благоустройству Санкт-Петербурга объяснили, почему на Дворцовой площади осуществляется длительный полив территории при помощи коммунальной техники. Об этом 17 августа рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского комитета.

Поливальная машина в Петербурге Карина Саввина © ИА REGNUM

В Северной столице установилась длительная жаркая погода, в связи с этим сотрудники предприятий по благоустройству по распоряжению комитета усилили интенсивность полива городских дорог и тротуаров.

«Для сравнения, расход воды с 1 по 7 августа составил 37 тыс. кубометров, а на прошлой неделе — 40 тыс. кубометров. Только за последние двое суток истрачено уже 12,5 тыс. кубометров», — подчеркнули в пресс-службе.

Такие меры осуществляются не только чтобы охладить поверхность, но и в целях предотвращения размягчения асфальта, что приводит к его деформации.

«Дорожникам рекомендовано использовать вертикальный полив: оборудование направляется форсунками вверх. Такая технология позволяет обработать большую площадь, захватывая зеленые насаждения и таким образом помогая садовникам», — отметили в пресс-службе комитета.

Там же добавили, что дорожники продолжат поливать дороги и улицы, пока в городе будет жаркая погода. Специалисты заранее извиняются, если кого-то случайно заденет струя воды.

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