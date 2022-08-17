София, , 18:04 — REGNUM Министерство внутренних дел Болгарии издало распоряжение об укреплении системы контроля на всех участках государственной границы страны. Об этом 17 августа сообщает БНР.

Согласно официальной информации, в ближайшее время болгарское правительство выделит дополнительные средства на модернизацию систем электронной связи КПП и оснащению пограничников современными автотранспортными средствами. Кроме того, планируется реализовать очередную программу борьбы с нелегальной иммиграцией.

Детали нововведения не разглашаются.

Напомним, в Болгарии пограничная служба входит в состав МВД. Ранее болгарское министерство обороны направило в зоны болгарско-турецкой и болгарско-греческой границы элитные армейские подразделения для охраны соответствующих территорий от проникновения нелегалов.