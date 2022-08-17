Таллин, , 18:03 — REGNUM Идентичность и образ мышления людей нельзя изменить силой, поэтому власти Эстонии совершили большую ошибку, решив снести советские военные памятники в Нарве и ее окрестностях. Об этом эстонский историк Карин Паулюс написала в комментарии для портала новостей гостелерадиовещания ERR.

«Мы могли бы публично признать, что все, что создано в советский период, а также в царскую эпоху или период шведской колониальной империи, является нашим наследием», — считает она.

Она назвала отношение властей к жителям Нарвы и их мнению о сохранении памятников отношением колонистов к аборигенам: «Невероятно, что в 2022 году к нарвитянам относятся так, как колонизаторы относятся к аборигенам. По всей Эстонии много «красных памятников», но только в Нарве было организовано своеобразное публичное «повешение».

"Танк снесен. И что — удача теперь на стороне эстонцев? Точно нет», — уверена историк. По мнению Карин Паулюс, снос нарвского танка Т-34 и других монументов не приведет к улучшению жизни нарвитян, тем более, оживлению приграничного туризма и торговли.

Ее также пугает то, что действия госвластей по принудительному сносу советских памятников могут спровоцировать подобные действия в остальных частях страны: «До парламентских выборов еще несколько месяцев, а значит, можно снести довольно много памятников и памятных камней. Каждый глава района может показать, что он мужик, ведь в отличие от уборки снега или уменьшения количества микропластика в воде, результат тут сразу виден: площадка чистая и мнимому врагу указано его место».

«Представление о том, что Эстония является страной для всех нас, где к людям относятся одинаково и каждый голос имеет значение, значительно снизилось», — констатировала историк Паулюс. Она добавила: «Руководители государств должны быть европейцами и понять, что идентичность и образ мышления людей нельзя изменить силой. Почему местный русский должен обязательно стать эстонцем? Ведь культурное разнообразие исторически естественно, если подумать о преимущественно немецкоязычных городах или шведах, живших на побережье до последней войны, и русских деревнях на берегу Чудского озера».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Эстонии приняло 16 августа 2022 года решение о принудительной ликвидации военных памятников советского периода Нарвы и северо-восточного региона страны.

Местные власти и жители Нарвы выступали категорически против демонтажа. Возле памятника танка Т-34 дежурили местные активисты, проходил сбор подписей в защиту монумента. Нарва — самый русский город Эстонии, русскоязычные составляют более 90% его населения.