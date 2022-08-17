Таллин, , 18:02 — REGNUM Спасательный департамент Эстонии получил 77 заявок от местных самоуправлений на пособие по подготовке к кризису, общая сумма составила 6,1 млн евро. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Уже известно, что на что пойдут 2,28 млн евро пособия для подготовки к кризисной ситуации. «Поскольку заявок поступило больше, чем было денег в бюджете, пришлось делать выбор, исходя из уроков предыдущих кризисов. Мы решили в первую очередь профинансировать покупку альтернативных средств связи, а также покупку электрогенераторов и их установку», — заявила советник по готовности к кризису департамента Терье Лилло.

Она добавила, что электричество и связь в кризисной ситуации крайне необходимы, поэтому после реализации проекта готовность местных самоуправлений к кризисам значительно улучшится.

Спасательный департамент Эстонии заключит договор с местными самоуправлениями на использование денег, все работы должны быть завершены к концу 2022 года.

Ранее эстонские СМИ сообщали, что спасатели страны совместно с представителями министерства обороны оценили готовность местных властей действовать в условиях «атаки враждебного государства». Было признано, что в первую очередь следует создать альтернативные источники связи и электричества, которые смогут поддерживать деятельность местных властей, если основные источники света и связи будут выведены из строя.