Бухарест, , 18:01 — REGNUM Первый железнодорожный состав с зерном с Украины прибудет в румынский дунайский порт Галац на юго-востоке страны в ночь на среду, 18 августа. Об этом 17 августа сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, в настоящее время поезд из 20 вагонов уже пересек молдавско-румынскую границу. Всего на молдавской таможне сосредоточено в общей сложности 60 таких зерновозов.

Соответствующая операция стала возможной благодаря инженерным работам по расширению железнодорожной колеи в Галаце, выполненной румынскими инженерами.

Украинское зерно будет храниться в порту Констанцы на элеваторе «Ангел Салиньи» вместимостью 25 000 тонн, откуда их будут забирать корабли, направляющиеся в Турцию. Напомним, ранее Румыния выразила желание стать крупнейшей транзитной зоной украинского зерна.