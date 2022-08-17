Москва, , 17:58 — REGNUM С 1 сентября 2022 года в финляндских визовых центрах в России будут доступны 500 временных интервалов в день для заявлений на визу. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает пресс-служба посольства Финляндии в России.

Напомним, что Финляндия решила сократить возможности выдачи визы для граждан России. Так, МИД Финляндии 16 августа заявил, что наполовину сокращает число принимаемых заявлений на визы в России. Произошло это на фоне того, что правительство Финляндии решило ограничить туризм из России.

Если ранее финляндкие диппредставительства в России регистрировали в среднем тысяча заявок на визу в день, то теперь их будет только 500. При этом все завлечения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.