Москва, 18 августа 2022, 17:48 — REGNUM Северный морской путь может помочь увеличить население в российской Арктике и способствовать развитию территорий, решая общенациональные задачи. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.
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Эксперт: Северный морской путь может увеличить население российской Арктики
Загрузить Северный морской путь невозможно без таких проектов, как Восток Ойл, Арктик СПГ-2 и другие, которые будут появляться.
Проект Восток Ойл предполагает добычу в Арктике. Будут привлекаться специалисты не только по добыче нефти, но и в сфере транспортировки, на ремонтных базах и т.д.
Арктик СПГ-2 — другой случай, для него поставляется часть оборудования, которая изготавливается на заводах Мурманска. Но известно, что в Мурманске людей на них практически не нанимают. Берут людей из других регионов, что печально. Намного выгодно бы было, если бы компании могли привлекать местное население, но это не всегда получается, и приходится привлекать людей к вахтовой работе.
Из негативных моментов вахтового метода работы можно отметить то, что если люди будут считать, что они приехали туда на время и ничего их больше не связывает, понятно, что у них не будет стремления обустраиваться и качественно следить за окружающей средой.
Появление новых городов или посёлков будет связано с созданием опорных точек для Северного морского пути.
Чем больше будет крупных проектов, таких, как Арктик СПГ-2 и Восток Ойл, если это всё реализуется, несмотря на проблемы с импортозамещением и технологиями, то Северный морской путь будет работать и эти товары будут востребованы. Отсюда и население в Арктике будет увеличиваться. Тогда эти проекты будут связаны не только с зарабатыванием денег, но ещё и с развитием территорий России. Так будут решаться общенациональные задачи.