Москва, 18 августа, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Северный морской путь может помочь увеличить население в российской Арктике и способствовать развитию территорий, решая общенациональные задачи. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUMСтанислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.

Arcticspg.ru Проект «Арктик СПГ 2»

Загрузить Северный морской путь невозможно без таких проектов, как Восток Ойл, Арктик СПГ-2 и другие, которые будут появляться.

Проект Восток Ойл предполагает добычу в Арктике. Будут привлекаться специалисты не только по добыче нефти, но и в сфере транспортировки, на ремонтных базах и т.д.

Арктик СПГ-2 — другой случай, для него поставляется часть оборудования, которая изготавливается на заводах Мурманска. Но известно, что в Мурманске людей на них практически не нанимают. Берут людей из других регионов, что печально. Намного выгодно бы было, если бы компании могли привлекать местное население, но это не всегда получается, и приходится привлекать людей к вахтовой работе.

Из негативных моментов вахтового метода работы можно отметить то, что если люди будут считать, что они приехали туда на время и ничего их больше не связывает, понятно, что у них не будет стремления обустраиваться и качественно следить за окружающей средой.

Появление новых городов или посёлков будет связано с созданием опорных точек для Северного морского пути.