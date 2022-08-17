Пекин, 17 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Российские учения «Восток-2022» пройдут 30 августа — 5 сентября при участии военных из Китая, сообщили 17 августа в пресс-службе китайского МИД.

Kremlin.ru Учения «Восток - 2018»

Отмечается, что подразделения Народно-освободительной армия Китая будут в ближайшее время отправлены в Россию в соответствии с «годовым планом сотрудничества между вооружёнными силами двух стран».

В китайском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участие армии Китая в российских учениях «не имеет связи с текущей международной и региональной обстановкой».

Напомним, «региональная обстановка» в Китае обострилась с приездом на Тайвань в начале августа высокопоставленной американской делегации.