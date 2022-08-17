Ставрополь, 17 августа, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Почти сорокаградусная жара, которая накрыла Северный Кавказ в последние дни, не спешит покидать округ. Она сохранится минимум до выходных, а кое-где задержится еще и на дольше.

LuidmilaKot Жара

До +40°С обещают до конца дня 18 августа в восточных районах Ставрополья. В Карачаево-Черкесии и Дагестане днём +29…+34°, местами до +37°, во второй половине дня ожидается сильная жара — до +38° — в степных районах Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В Ингушетии и Чечне воздух прогреется до + 40…41°. Прохладнее лишь в высокогорных районах.

Что касается следующих двух суток — пятницы и субботы текущей недели, то можно ожидать, что жару собьют кратковременные дожди с грозами в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае — местами даже сильные, с градом.

Температура воздуха 19 и 20 августа на Северном Кавказе останется такой же высокой — местами до +36°, на востоке округа до +38°, в низменных районах Дагестана до +40°. Сильная жара в Ингушетии и Чечне — до +40…41°, в степных районах Северной Осетии — +38°, по востоку Ставропольского края +40°.

По предварительным прогнозам, следующая неделя будет менее жаркой в ряде субъектов СКФО, тем не менее прохлады она не принесет. Лето отступать не собирается, по крайней мере до конца августа на большей части территории округа будет выше 30°С.