Москва, 17 августа 2022, 17:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеева пригласил президента РФ Владимира Путина посетить город Суздаля в 2024 году, когда городу исполнится 1000 лет. Развитие туризма стало одной из тем на встрече Владимира Путина с Александром Авдеевым, сообщила пресс-служба Кремля 17 августа.
Авдеев рассказал, что в регионе уделяют особое внимание вопросам укрепления туристической индустрии и раскрытию потенциала малых туристических городов. Муром и Суздаль выиграли конкурс и получат поддержку от Ростуризма на развитие исторических центров, а Гороховец получает поддержку по линии Фонда стран БРИКС — там благоустраивают набережную и центра города.