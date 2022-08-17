Москва, , 17:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеева пригласил президента РФ Владимира Путина посетить город Суздаля в 2024 году, когда городу исполнится 1000 лет. Развитие туризма стало одной из тем на встрече Владимира Путина с Александром Авдеевым, сообщила пресс-служба Кремля 17 августа.

Суздаль Людмила Лис © ИА REGNUM

Авдеев рассказал, что в регионе уделяют особое внимание вопросам укрепления туристической индустрии и раскрытию потенциала малых туристических городов. Муром и Суздаль выиграли конкурс и получат поддержку от Ростуризма на развитие исторических центров, а Гороховец получает поддержку по линии Фонда стран БРИКС — там благоустраивают набережную и центра города.

«Конечно, мы готовим Суздаль к проведению праздника — 1000-летия со дня основания в 2024 году. Предстоит большая работа по благоустройству, по приведению в порядок и ремонту объектов культурного наследия. Огромное спасибо хочу сказать Вам, Правительству и Министерству культуры за очень существенную поддержку в этом вопросе. Владимир Владимирович, пользуясь случаем, приглашаю Вас посетить Суздаль в год 1000-летия, в 2024 году», — сказал Авдеев.