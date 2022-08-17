Рязань, 17 августа 2022, 17:49 — REGNUM Количество очагов природных пожаров на территории Рязанской области увеличилось до пяти, сообщил в социальных сетях 17 августа врио губернатора Павел Малков.
По данным руководителя, общая площадь пройденная огнём, составила 800 гектаров, очагов возгорания — 84,8 га. На четырёх участках горение удалось локализовать — пожарные справились с пламенем в Московском военном лесничестве, части Окского биосферного заповедника и нацпарка «Мещерский».
На территории Кудомского лесничества в Спасском районе остановлено распространение огня благодаря минерализованным полосам.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа из-за природных пожаров на территориях Спасского и Клепиковского районов введён режим ЧС.
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