Рязань, 17 августа, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Количество очагов природных пожаров на территории Рязанской области увеличилось до пяти, сообщил в социальных сетях 17 августа врио губернатора Павел Малков.

89.mchs.gov.ru Лесной пожар

По данным руководителя, общая площадь пройденная огнём, составила 800 гектаров, очагов возгорания — 84,8 га. На четырёх участках горение удалось локализовать — пожарные справились с пламенем в Московском военном лесничестве, части Окского биосферного заповедника и нацпарка «Мещерский».

На территории Кудомского лесничества в Спасском районе остановлено распространение огня благодаря минерализованным полосам.

«Но ситуация может измениться, если усилится ветер. На данный момент угрозы для населённых пунктов нет. Дал поручение вместе с руководством района обеспечить постоянное информирование жителей о любых изменениях обстановки. Будем принимать все необходимые меры по защите жителей и населенных пунктов в зоне потенциальной опасности. Важно еще раз тщательно проработать возможную схему эвакуации людей из зоны возгорания, включая их размещение. Планирую в ближайшее время выехать на место», — заявил врио губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа из-за природных пожаров на территориях Спасского и Клепиковского районов введён режим ЧС.