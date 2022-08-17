Москва, , 17:44 — REGNUM Бывшие кофейни Starbucks могут открыться в Москве уже 18 августа под новым брендом. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает «Москва 24».

Напомним, что бренд Starbucks объявил об уходе из России. Все активы компании в России были приобретены рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). Он же и заявил, что открытие первых точек состоится в августе уже под новым брендом.

Уточняется, что флагманская кофейня откроется для посетителей в центре Москвы, по адресу Новый Арбат, дом 11.

При этом теперь кофейни будут называться Stars Coffee, а на логотипе вместо русалки будет девушка в кокошнике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многие западне компании заявили о своем уходе из России после того, как 24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине.