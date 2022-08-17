17 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, Татьяна Титаева, , 21:28 — REGNUM В музее политической истории России в Санкт-Петербурге открыли выставку «Донбасс 14–22. Право на жизнь», посвящённую сложной жизни граждан на протяжении восьми лет. Корреспондент ИА REGNUM узнал, какие экспонаты представлены на экспозиции.

Выставка «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонаты выставки «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонаты выставки «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонаты выставки «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонаты выставки «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Открытие выставки прошло при участии делегации из Луганской Народной Республики. Перед гостями музея выступила советник главы ЛНР Наталья Сорока. Она подчеркнула, что Россия помогла преодолеть восемь лет ужаса, который пережили граждане.

При этом ранее в музее отметили, что во время посещения выставки можно узнать о судьбах людей, которые уже восемь лет борются за право жить мирно. Эти люди потеряли родных и близких.

Советник главы ЛНР Анна Сорока Дарья Драй © ИА REGNUM

Советник главы ЛНР Анна Сорока Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Жители и гости Петербурга на экспозиции «Донбасс 14–22. Право на жизнь» смогут увидеть фотоработы из Донбасса, на которых запечатлены разрушенные здания, безлюдные места, эмоции и проблемы жителей ДНР и ЛНР. Общественная организация «Не забудем! Не простим!» поделилась своими экспонатами для создания выставки.

Также представлены и другие предметы. Среди них — снаряды, книги, плакаты и детские игрушки. Там же поделились дальнейшими планами по открытию новых тематических экспозиций. Дополнительная выставка должна открыться весной 2023 г.

Экспонаты выставки «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Выставка «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM

Экспонаты выставки «Донбас 14-22. Право на жизнь» Дарья Драй © ИА REGNUM