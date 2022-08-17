Симферополь, 17 августа, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Крыму следователи восстанавливают права детей, которые несвоевременно получили необходимые им лекарственные препараты, работа ведётся в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили 17 августа в Главном следственном управлении Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.

Sledcom.ru Следственный комитет РФ

На данный момент установлено, что с 2018 года и до настоящего времени шестеро детей, имеющих право на получение медицинских препаратов, лекарства получали не в полном объёме, что поставило под угрозу их жизнь и здоровье.

«Вместе с тем установлено, что денежные средства на обеспечение льготной категорией лиц лекарственными препаратами выделялись в полном объеме», — говорится в сообщении.

Следователи проверяют соблюдение процедуры обеспечения на льготной основе лекарственными препаратами детей и других льготников, был проведён ряд неотложных следственных действий.

«При содействии органов СК России в настоящее время проблемная ситуация с получением лекарств для детей находится в стадии разрешения», — уточнили в ведомстве.

В ГСУ также запланировано проведение личных приёмов жителей, которые сталкиваются с несвоевременным получением льготных препаратов. Тех, кто не получил вовремя необходимые лекарства, также просят обращаться в следственные органы по оперативным телефонам или интернет-приемные.