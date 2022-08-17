Лондон, 17 августа 2022, 17:32 — REGNUM Крупные европейские банки возобновили торговлю российскими облигациями. Об этом сегодня, 17 августа, пишет газета Financial Times.
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Сообщается, что такие банки, как UBS, Deutsche Bank и Barclays снова торгуют российскими облигациями.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, торговлю российскими облигациями возобновили американские банки JP Morgan и Bank of America. Это произошло после того, как Управления по контролю за иностранными активами США дало разъяснения относительно санкционного режима против России и ситуации с российскими облигациями.