Посёлок городского типа Кадый, Костромская область, 17 августа, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Голосование на выборах главы посёлка Кадый в Костромской области отменили из-за отказов кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии региона.

AraWm Отказ

Изначально возглавить населённый пункт хотели трое человек — выдвиженец от «Единой России» Дмитрий Демидов, имеющий судимость, 25-летняя выпускница Костромского областного музыкального колледжа Светлана Сидорова от Казачьей партии и слесарь от ЛДПР Александр Васильев.

Демидов успел подать документы на регистрацию, но затем отозвал свою кандидатуру. Концертмейстер Сидорова была зарегистрирована в качестве кандидата, но также приняла решение отказаться от участия в выборном процессе.

В результате на место главы посёлка остался один претендент, поэтому голосование отложили на 4 декабря 2022 года. Предполагается, что до этого времени партии смогут предложить Кадыю новых кандидатов.

Всего осенью 2022 года в области пройдёт 17 избирательных кампаний, самая широко обсуждаемая из которых — довыборы в областную думу. Кроме этого в Единый день голосования в регионе выберут глав Шарьи, Чухломы, Судиславского района.