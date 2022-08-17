Мурманск, , 17:26 — REGNUM В Мурманской области до конца года построят несколько быстровозводимых гостиниц. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Модульные гостиницы появятся в Горном Алтае Правительство Республики Алтай

Новые места размещения появятся в Кандалакшском, Кольском и Ловозерском районах области. Гостиницы будут рассчитаны на 200 койко-мест в 79 номерах. Реализуемые проекты обеспечат работой дополнительно 29 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти намерены увеличить турпоток в два раза.

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