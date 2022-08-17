Москва, 17 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Законопроекты, детализирующие осуществление иностранных инвестиций в российские компании, внесены правительством РФ в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Первый законопроект подготовлен для усиления контроля за осуществлением иностранных инвестиций в стратегические сектора российской экономики путем совершенствования норм законодательства, предусматривающих возможность использования иностранным инвестором различных форм инвестиций.

Для этого предлагается, в частности, детализировать процедуру информирования председателя правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ о сделке иностранного инвестора в отношении российского хозяйственного общества для принятия им решения о наличии или отсутствии необходимости ее вынесения на рассмотрение комиссии и определить перечень хозяйственных обществ, в отношении которых в обязательном порядке применяется указанная процедура.

По второму законопроекту, контролируемая иностранным инвестором компания, которая решит заниматься стратегическим видом деятельности, будет обязана согласовать с правкомиссией получение лицензии, сертификата или другого разрешительного документа на ее осуществление.

В правительстве пояснили, что этот законопроект необходим для предупреждения рисков, возникающих при осуществлении иностранных инвестиций в организации, чья деятельность имеет стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.