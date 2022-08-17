Бамако, , 17:20 — REGNUM Власти Мали обвинили Францию в поддержке и снабжении оружием террористических группировок в стране и призвали созвать по этому поводу экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сегодня, 17 августа, передает радиостанция RFI со ссылкой на письмо министра иностранных дел Мали Абдулая Диопа.

Мали

Письмо датировано 15-м августа. В нём глава МИД Мали перечисляет многочисленные случаи, когда самолеты и вертолеты французских ВВС, а также БПЛА нарушила воздушное пространство страны и даже не трудились запросить разрешения. Диоп отмечает, что с начала года было около 50 таких случаев.

Также глава МИД Мали пишет, что эти незаконные вторжения в воздушное пространство страны французскими ВВС использовались для сбора разведывательных данных в интересах террористических группировок и сбрасывания им оружия и боеприпасов.

В связи с этим Диоп требует экстренного созыва Совета Безопасности ООН. жатся

Также он подчеркивает, что если подобные нарушения будут продолжатся, то власти Мали прибегнут к самообороне.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Мали сменили внешнеполитический курс и разорвали отношения с Францией. В Мали потребовали, чтобы все французские войска, которые якобы проводят «антитеррористические миссии» покинули страну. В итоге официальный Париж заявил, что все французские войска из Мали выведены.