Москва, 17 августа, 2022, 17:22 — ИА Регнум. Колоссальным является рост товарооборота России и Китая, заявил 17 августа глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский в эфире «России 24».

Government.ru Нефтепровод Россия — Китай

Он уточнил, что в прошлом году товарооборот достиг $140 млрд, а в этом «он растёт колоссальными темпами». Между Россией и Китаем создана такая система двусторонних связей, которые они работают в разных сферах и на разных уровнях.

Также набирают обороты отношения с Индией, которая у России покупает нефть, вооружения, продовольствие, удобрения, поставляя в РФ «целый комплекс» важных товаров, добавил дипломат.