Саранск, 17 августа, 2022, 17:19 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 85 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 68 633 жителя республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Mos.ru Койки

Всего в регионе подтвердили 70 147 случаев заражения коронавирусом, из них 90 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1394 человека, за минувшие сутки скончался один житель республики, до этого летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось с 3 июля.

В ковид-центры Мордовии за минувшие сутки попали 15 пациентов, накануне были госпитализированы семь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике подтвердили 87 новых случаев заражения коронавирусом. После COVID-19 выписались 60 жителей республики.