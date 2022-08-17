Йошкар-Ола, , 17:15 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 17 августа выздоровели с начала пандемии 43 966 жителей республики, за последние сутки выписаны 35 человек после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

«Красная зона» Александр Куликов © ИА REGNUM

Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 45 333 случая заражения коронавирусом, из них 28 — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За минувшие сутки в ковид-стационары региона были госпитализированы пять пациентов, накануне в больницу попали три жителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в республике выявили 23 новых случая заражения коронавирусом. Выписались после перенесенного COVID-19 39 человек.