Лос-Анджелес, США, 17 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Актёр из сериала «Очень странные дела» Джо Кири признался, что собирается заняться музыкой и режиссурой помимо его основной деятельности. Об этом 17 августа пишет Billboard.

Цитата из т/с «Очень странные дела» Джо Кири в роли Стива Харрингтона

На вопрос, кого Кири считает своим кумиром в этих сферах, он ответил, что актёра и режиссёра Стэнли Туччи, а также певицу Charli XCX. Как отмечает издание, исполнительница уже отреагировала на слова артиста и отметила, что у него «отличный вкус».

ИА REGNUM напоминает, что Джо Кири известен благодаря роли Стива Харрингтона в шоу «Очень странные дела». Он также выпускает песни под псевдонимом Djo.