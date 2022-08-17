Ханты-Мансийск, 17 августа 2022, 17:08 — REGNUM В Югре планируется строительство второго биатлонного центра в Нижневартовске. Работы по его возведению стартуют в октябре 2022 года, сообщает департамент строительства администрации столицы Самотлора.

Биатлон
Биатлон
Министерство обороны Российской Федерации

Новый центр будет возводиться на базе отдыха «Радуга» под Нижневартовском. Здесь запланировано обустроить стадион со стрельбищем и трибунами, лыжероллерную трассу, тренерские. Он призван разгрузить существующий Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске и предусмотрен для проведения региональных соревнований по биатлону и лыжным гонкам, а также для тренировок юных спортсменов.

На строительство центра направят 274 млн рублей. Планируется до конца сентября 2022 года провести аукцион по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.