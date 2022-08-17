Ханты-Мансийск, 17 августа, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В Югре планируется строительство второго биатлонного центра в Нижневартовске. Работы по его возведению стартуют в октябре 2022 года, сообщает департамент строительства администрации столицы Самотлора.

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Новый центр будет возводиться на базе отдыха «Радуга» под Нижневартовском. Здесь запланировано обустроить стадион со стрельбищем и трибунами, лыжероллерную трассу, тренерские. Он призван разгрузить существующий Центр зимних видов спорта в Ханты-Мансийске и предусмотрен для проведения региональных соревнований по биатлону и лыжным гонкам, а также для тренировок юных спортсменов.

На строительство центра направят 274 млн рублей. Планируется до конца сентября 2022 года провести аукцион по выбору подрядчика на строительно-монтажные работы.